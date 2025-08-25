Поиск

Трамп намерен оценить ситуацию с украинским урегулированием через одну-две недели

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что оценит ситуацию с урегулированием украинского конфликта через неделю-две и вновь не исключил последствий в случае отсутствия прогресса.

"Мы посмотрим, что случится через неделю-две, после этого я вмешаюсь (...). Сделка у нас либо будет, либо ее не будет", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Трамп подчеркнул, что если стороны конфликта не продвинутся в его мирном урегулировании и не проведут встречу на высшем уровне, то он может принять серьезные меры.

"Могут быть очень серьезные последствия, но мы посмотрим, что будет", - подчеркнул он.

