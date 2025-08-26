Поиск

Парламентарии РФ и Китая поделятся опытом в сфере защиты итогов ВМВ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей обсудят с парламентариями КНР вопросы противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, заявил первый зампред Госдумы, сопредседатель комиссии Иван Мельников.

"Нам предстоит обсудить вопросы содействия развитию стратегического партнерства России и Китая, двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обменяться опытом в области противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, а также расширения молодежных обменов", - сказал Мельников на заседании.

Работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа находится в Китае с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.

