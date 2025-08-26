Неформальный Совет ЕС по иностранным делам обсудит 28-30 августа гарантии безопасности для Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза обсудят 28-30 августа на неформальной встрече (Гимнихе) в Копенгагене гарантии безопасности для Украины, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Обсуждения продолжаются, предпринимаются дипломатические усилия (...), это будет обсуждаться на Гимнихе: как можно усилить давление на Россию, как можно еще больше поддерживать Украину, чтобы она была стойкой, насколько это возможно. Это ясно, и это следует из всех заявлений (ЕС)", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с разработкой гарантий безопасности для Киева.

По ее словам, это также было темой обсуждения 25 августа в телефонном разговоре Каллас и ряда министров иностранных дел стран ЕС, а также Украины, с госсекретарем США Марко Рубио.

Из этой беседы, продолжила Хиппер, следует, что "важно продолжать все эти дипломатические усилия". Она сообщила, что Каллас приветствовала инициативы США по поиску мира на Украине и призвала продолжать давление на РФ, "чтобы убедиться, что Россия готова к компромиссу". Для этого идет работа над 19-м пакетом санкций.

"И высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) также напомнила, что необходимо иметь твердые гарантии безопасности (для Украины)", - сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что основным принципом гарантий остается "способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и в этом не должно быть ограничений для украинских вооруженных сил, в частности, что касается помощи третьих стран"