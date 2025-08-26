Поиск

Неформальный Совет ЕС по иностранным делам обсудит 28-30 августа гарантии безопасности для Украины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза обсудят 28-30 августа на неформальной встрече (Гимнихе) в Копенгагене гарантии безопасности для Украины, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Обсуждения продолжаются, предпринимаются дипломатические усилия (...), это будет обсуждаться на Гимнихе: как можно усилить давление на Россию, как можно еще больше поддерживать Украину, чтобы она была стойкой, насколько это возможно. Это ясно, и это следует из всех заявлений (ЕС)", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с разработкой гарантий безопасности для Киева.

По ее словам, это также было темой обсуждения 25 августа в телефонном разговоре Каллас и ряда министров иностранных дел стран ЕС, а также Украины, с госсекретарем США Марко Рубио.

Из этой беседы, продолжила Хиппер, следует, что "важно продолжать все эти дипломатические усилия". Она сообщила, что Каллас приветствовала инициативы США по поиску мира на Украине и призвала продолжать давление на РФ, "чтобы убедиться, что Россия готова к компромиссу". Для этого идет работа над 19-м пакетом санкций.

"И высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) также напомнила, что необходимо иметь твердые гарантии безопасности (для Украины)", - сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что основным принципом гарантий остается "способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и в этом не должно быть ограничений для украинских вооруженных сил, в частности, что касается помощи третьих стран"

ЕС Евросоюз Копенгаген Дания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });