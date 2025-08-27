В Сирии при ударах ЦАХАЛ погибли семь человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Не менее семи человек погибли в Сирии из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает в среду The National.

В частности, в окрестностях Дамаска жертвами удара израильского БПЛА стали шесть сирийских солдат. Также сообщается об одном погибшем при ударе по дому в деревне Таранья, находящейся в буферной зоне у Голанских высот.

В ЦАХАЛ эту информацию не комментировали.

Израильский министр обороны Исраэль Кац 26 августа заявил, что ЦАХАЛ нужно сохранить военное присутствие на сирийской стороне горы Хермон, а также в установленных в регионе зонах безопасности с целью защитить Голанские высоты и север Израиля.

The Times of Israel отмечало, что об этом стало известно на фоне сообщений о работе Израиля и Сирии над соглашением о безопасности.