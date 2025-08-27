Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Отраслевая климатическая группа Net-Zero Banking Alliance (NZBA) приостановила деятельность и предложила провести голосование по вопросу об изменении ее формата, сообщает Bloomberg.

За последний год NZBA, основанная в 2021 году и декларирующая своей целью выход на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году или раньше, лишилась практически всех своих участников в Северной Америке и существенно ослабила позиции в Японии, Австралии и Европе.

Банки Уолл-стрит начали покидать NZBA после избрания президентом США Дональда Трампа, способствовавшего укреплению антиклиматической повестки. Вскоре их примеру последовали банки других стран.

В том числе из альянса вышли Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan, Royal Bank of Canada, австралийский Macquarie и японские Nomura и Sumitomo Mitsui Financial Group. В июле альянс покинул британский HSBC, а в августе - Barclays Plc и UBS Group.

Большинство отказавшихся от членства в NZBA банков заявили, что будут и впредь придерживаться собственных целей по выходу на нулевые чистые показатели выбросов.

Оставшимся участникам NZBA предстоит решить - стоит ли альянсу продолжать деятельность в качестве организации с членской базой или же преобразоваться в консультативный орган, оказывающий банкам содействие в достижении задач, определенных Парижским соглашением по климату.

Ожидается, что результаты голосования будут обнародованы в конце сентября.