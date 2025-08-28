Поиск

В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Истребитель F-16 потерпел крушение во время репетиции авиашоу в польском городе Радом, сообщили в правительстве Польши.

"В Радоме произошла трагедия. Во время репетиции авиашоу самолет F-16 разбился. К сожалению, пилот погиб", - написал в соцсетях представитель польского правительства.

Позже польские СМИ уточнили, что самолет состоял на вооружении ВВС Польши.

Европейские СМИ отмечают, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш направился к месту крушения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь выразил соболезнования близким разбившегося польского пилота. "Польский пилот погиб в результате крушения F-16. Почтим его память", - написал Туск в соцсети Х.

