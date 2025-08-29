Поиск

Индия не будет отвечать на удвоение пошлин США на индийские товары

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Индии не намерены предпринимать каких-либо ответных действий в связи с увеличением размера пошлин на товары, поставляемые в США из Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Министерстве промышленности и торговли.

"Индия и США поддерживают неофициальные контакты, никаких ответных мер правительство в настоящее время не планирует", - заявил собеседник агентства.

В качестве примера подобных контактов источник привел онлайн-переговоры представителей администрации президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников индийского МИД и министерства обороны 26 августа.

В Министерстве промышленности и торговли Индии информацию источников Bloomberg не комментировали.

Ранее вступила в силу 25% пошлина на товары из Индии, введенная президентом США Дональдом Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.

