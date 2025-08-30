Поиск

Трамп заявил, что отмена пошлин на импорт приведет США к катастрофе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Отмена тарифов на поставляемые в Соединенные Штаты иностранные товары может иметь губительные последствия для страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если эти тарифы когда-нибудь отменят, это станет полной катастрофой для нашей страны", - написал он в соцсети Truth Social на фоне решения Апелляционного суда о необходимости их отмены.

Апелляционный суд в пятницу заявил, что президент незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения налогов на импорт, поскольку установление налогов, включая тарифы, является прерогативой конгресса.

Вместе с тем Трамп написал, что "все тарифы по-прежнему действуют", поскольку суд отложил выполнение постановления до октября.

СМИ обращают внимание, что это дает администрации Трампа время, чтобы подать апелляцию в Верховный суд.

США Дональд Трамп пошлины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

FT сообщила о предложении Трампа отправить на Украину китайских миротворцев

Что произошло за день: пятница, 29 августа

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

В Кремле не исключают встречу Путина и Алиева в Пекине

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"

ЮАР ужесточает правила морской перевалки с судна на судно для защиты пингвинов

Польша приостановила все полеты истребителей F-16

Польша приостановила все полеты истребителей F-16
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7056 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });