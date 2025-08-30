Трамп заявил, что отмена пошлин на импорт приведет США к катастрофе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Отмена тарифов на поставляемые в Соединенные Штаты иностранные товары может иметь губительные последствия для страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если эти тарифы когда-нибудь отменят, это станет полной катастрофой для нашей страны", - написал он в соцсети Truth Social на фоне решения Апелляционного суда о необходимости их отмены.

Апелляционный суд в пятницу заявил, что президент незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения налогов на импорт, поскольку установление налогов, включая тарифы, является прерогативой конгресса.

Вместе с тем Трамп написал, что "все тарифы по-прежнему действуют", поскольку суд отложил выполнение постановления до октября.

СМИ обращают внимание, что это дает администрации Трампа время, чтобы подать апелляцию в Верховный суд.