Спасатели эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад в горах в Казахстане

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа альпинистов попала под камнепад в Заилийском Алатау в Алматинской области, два человека пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Казахстана.

"В Алматинской области в горах Заилийского Алатау при прохождении горного маршрута шестеро альпинистов не смогли продолжить движение из-за травмы ног двух из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4 300 м и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых пятеро являются гражданами России.

Как отмечается в сообщении, "пострадавшие в аэропорту были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС Казахстана, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации".