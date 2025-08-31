Поиск

Спасатели эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад в горах в Казахстане

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа альпинистов попала под камнепад в Заилийском Алатау в Алматинской области, два человека пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Казахстана.

"В Алматинской области в горах Заилийского Алатау при прохождении горного маршрута шестеро альпинистов не смогли продолжить движение из-за травмы ног двух из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4 300 м и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых пятеро являются гражданами России.

Как отмечается в сообщении, "пострадавшие в аэропорту были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС Казахстана, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации".

Казахстан Алматинская область пик Сатпаева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полное лунное затмение произойдет 7 сентября

Ученые заявили, что выброс солнечной плазмы достигнет Земли в ночь на 2 сентября

Лидер Китая поддержал вступление Армении и Азербайджана в ШОС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 августа

Путин прибыл в Китай

Путин прибыл в Китай

Мэр Чикаго подписал указ о защите прав жителей в случае ввода в город Нацгвардии

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Что произошло за день: суббота, 30 августа

Урсула фон дер Ляйен назвала безопасность Украины безопасностью всей Европы

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });