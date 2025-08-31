Поиск

Один из самых редких метеорный поток Ауригиды можно наблюдать в ночь на 1 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Звездопад Ауригиды можно будет наблюдать в ночь на понедельник, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Увидеть явление можно будет невооруженным глазом. Пик - 1 сентября в 06:00 мск", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что метеорный поток Ауригиды - один из самых редких метеорных потоков. "Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой", - сказали в "Роскосмосе".

Ранее в госкорпорации сообщили, что полное лунное затмение смогут наблюдать жители России невооруженным глазом 7 сентября.

