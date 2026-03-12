Пашинян предложил убрать из Конституции Армении упоминание о Декларации о независимости

Он призвал не упоминать Карабах в церквях и попросил директора музея-института Геноцида армян уйти в отставку

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В новой Конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

"Декларация о независимости построена на логике конфликта. Мы не можем строить независимое государство, следуя логике конфликта. В новой Конституции Армении ссылки на декларацию о независимости быть не должно", - сказал он.

В действующей Конституции Армении упоминается, что она основана на Декларации о независимости страны, которая была принята 23 августа 1990 года. Декларация основывается, в том числе, на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

Пашинян заявил, что для подписания мирного договора с Азербайджаном "проводится молчаливая, спокойная дипломатическая работа". "Не сомневаюсь, что этот договор будет подписан. В Армении есть силы, которые особо не рады миру. Мы, граждане Армении, должны заботиться о мире и сделать его необратимым", - сказал премьер.

Он выразил недовольство тем, что во время литургий в церквях Армении упоминается название "Арцах". "Недавно я был на литургии и услышал как прозвучало "Республика Арцах". Что это значит? Это значит призыв к войне, и ничего больше. Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина Второго - ИФ) и другие священослужители взяли на себя роль предводителей партии войны. Когда премьер-министр заявляет, что карабахское движение прекращено, никто не может его продолжать. Не может быть в стране несколько внешнеполитических направлений", - заявил Пашинян.

Премьер сообщил, что попросил директора музея-института Геноцида армян Эдиту Гзоян уйти с занимаемой должности, поскольку во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса 10 февраля она подарила ему книгу о карабахском вопросе. "Я посчитал это действием, противоречащим внешней политике Армении, расценил как провокацию и попросил написать заявление об уходе", - сказал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что армянская сторона должна изменить Конституцию. "В Конституции существует ссылка на декларацию о независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая "Нагорно-Карабахская" автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение Конституции - это не наша (Азербайджана - ИФ) прихоть, это просто объективные условия", - заявлял Алиев.