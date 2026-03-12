В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Число внутренне перемещенных лиц в Иране из-за военных действий против Израиля и США достигло 3,2 млн человек, сообщает в четверг Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Ввиду конфликта от 600 тыс. до 1 млн домохозяйств временно перемещены внутри страны, это 3,2 млн человек", - говорится в пресс-релизе УВКБ.

Отмечается, что большинство перемещенных лиц уехали из Тегерана и других крупных городов на север страны и в сельскую местность.