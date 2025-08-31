Поиск

Глава ЕК обозначила свое видение гарантий безопасности для Украины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находясь в воскресенье в Варшаве, изложила, как ей представляются гарантии безопасности для Украины.

"Поскольку мы понимаем, что нам необходимо быть сильными в обороне, что нам необходимо инвестировать в защиту наших границ, а также в военный потенциал и хорошо оснащенные, хорошо обученные вооруженные силы, то же самое касается и гарантий безопасности для Украины", - заявила она на совместной с польским премьером Дональдом Туском пресс-конференции.

"Первая линия обороны на Украине - это сильная украинская армия. (...) Вторая линия обороны - это многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев. И третья, самая важная, линия обороны - это, конечно же, наша собственная оборонная позиция. И при этом не стоит забывать о работе над членством Украины в Европейском союзе", - сказала фон дер Ляйен.

Как объявила пресс-служба ЕК, председатель Еврокомиссии 29 августа - 1 сентября посещает пограничные государства-члены восточного фланга ЕС "для усиления солидарности и укрепления обороны". В ее программе - Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия и Эстония.

