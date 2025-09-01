Страны ШОС решили создать Банк развития

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества договорились учредить Банк развития, следует из тяньцзиньской декларации совета глав этих стран.

"Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в декларации.

Участники ШОС также поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, направленную на увеличение представленности и повышение роли развивающихся стран в органах управления международных финансовых институтов, в том числе в Международном банке реконструкции и развития и Международном валютном фонде.

Помимо этого, в декларации подчеркивается важность дальнейшей реализации заинтересованными государствами - членами организации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Саммит ШОС проходит в понедельник в Таньцзине (Китай).