Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нефть снова быстро дорожает утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К 8:12 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,09 (6,62%), до $98,07 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. В среду Brent подорожала на $4,18 (4,8%), до $91,98 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $5,29 (6,06%), до $92,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,8 (4,6%), до $87,25 за баррель.

Иранский подводный беспилотник ночью атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB. Ранее источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера.

Горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов. Зарегистрированным владельцем Safesea Vishnu является американская компания Safesea Transport Inc., в то время как владелец Zefyros находится в Греции.

Работа нефтяных портов Ирака была остановлена после пожара, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси. По его словам, один человек погиб, еще 38 были спасены.

Оман предписал судам покинуть экспортный терминал Мина-аль-Фахал в целях предосторожности, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным Kpler, с терминала ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти.

Ранее представитель вооруженных сил Ирана заявил, что миру нужно готовиться к нефти по $200 за баррель, поскольку цены на топливо зависят от безопасности в регионе, а Израиль и США своими действиями нарушили эту безопасность.

"Единственное, что может привести к долгосрочному снижению цен - это возобновление поставок нефти через Ормузский пролив, - написали аналитики ING. - Если этого не случится, нас ждут новые максимумы".

Накануне цены на нефть выросли, несмотря на то, что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

"Высвобождение нефтяных резервов МЭА может оказаться лишь временным решением, тогда как перебои поставок и значительное сокращение добычи в некоторых ближневосточных странах могут вызвать долгосрочный дефицит предложения", - отметила Тина Тенг из Moomoo ANZ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.