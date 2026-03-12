Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Лидеры "Большой семерки" в ходе состоявшейся в среду видеоконференции по ситуации на Ближнем Востоке договорились изучить возможность сопровождения судов в Персидском заливе для обеспечения свободной навигации.

"Создана рабочая группа для изучения возможности сопровождения судов, когда позволят условия безопасности", - говорится в опубликованном по итогам встречи релизе.

Отмечается, что вопрос будет обсуждаться с судоходными компаниями, перевозчиками и страховщиками.

Страны "семерки" также намерены координировать усилия между собой и со странами Персидского залива, учитывая "экономические последствия войны, в том числе влияние на фермеров и продовольственную безопасность".

"Эта ситуация также подчеркивает важность реализации программы энергетической независимости и электрификации для сокращения нашей зависимости от геополитических потрясений", - говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая по итогу видеоконференции лидеров стран G7, заявил, что пока не располагает подтверждением того, что иранцы устанавливают мины в Ормузском проливе.

Посвященное событиям на Ближнем Востоке онлайн-совещание руководителей государств G7 состоялось в среду по инициативе Макрона. Франция сейчас председательствует в "большой семерке".

Главными темами обсуждения были влияние кризиса на Ближнем Востоке, в частности ситуации вокруг Ирана, на энергетический рынок и рост цен на энергоносители и координация мер реагирования стран G7.