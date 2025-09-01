Поиск

Revolut начал вторичное размещение акций с оценкой компании в $75 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut начал вторичное размещение акций, в рамках которого его работники смогут продать принадлежащие им бумаги, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Revolut.

В документе отмечается, что компания уже провела переговоры с потенциальными покупателями.

Стоимость акций оценивается в $1381,06 за штуку, а всей компании - в $75 млрд, что делает ее одним из самых дорогих финтех-стартапов мира. В августе прошлого года Revolut оценивалась в $45 млрд.

"В рамках наших обязательств перед сотрудниками мы регулярно предоставляем им возможность получить ликвидность", - цитирует агентство заявление представителя компании, который подтвердил факт проведения вторичного размещения акций, но отказался сообщать дополнительные подробности до его завершения.

Компания была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется порядка 60 млн клиентов по всему миру.


