КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайская и российская стороны в ходе переговоров лидеров двух стран в Пекине подписали десятки документов о сотрудничестве, сообщают во вторник официальные китайские СМИ.

Отмечается, что речь идет о партнерстве, в частности, в сфере энергетики, аэрокосмической сферы, ИИ и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Пекине проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.