Польша и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военпрома

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Польша и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военной промышленности, сообщил во вторник глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. У нас уже есть хороший опыт в этой сфере", - сказал министр в ходе встречи с министром обороны Швеции Полом Юнсоном, его цитирует пресс-служба ведомства.

"Мы – проверенные союзники, и я знаю, что мы можем рассчитывать друг на друга. Подписанное нами соглашение выводит наше сотрудничество на новый уровень", - заявил Косиняк-Камыш.

"Швеция является нашим важным, стратегическим партнером с момента вступления в НАТО", - подчеркнул он.