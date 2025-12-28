CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

Биньямин Нетаньяху Фото: Nathan Howard-Pool/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отправившийся на встречу с президентом США Дональдом Трампом, может предпринять попытку заручиться поддержкой американского лидера для еще одной военной операции в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на источники из Израиля.

"Наиболее политизированным вопросом остается Газа: Трамп желает прогресса со следующей фазой мирного соглашения, а Нетаньяху сталкивается с давлением своей правой коалиции, сопротивляющейся дальнейшим уступкам. Израильские источники предполагают, что Нетаньяху попробует добиться одобрения новой операции в Газе, прежде чем согласиться на продолжение перемирия; это станет финальной демонстрацией силы для удовлетворения своих партнеров, перед дальнейшими компромиссами", - информирует телеканал.

Также источники предполагают, что Нетаньяху может предложить взаимные обязательства: так, реализация соглашения по Газе будет увязана с гарантиями безопасности Израилю в отношении Ирана или Ливана.

"Кажется, Нетаньяху придется согласиться на второй этап соглашения Трампа, ключевой вопрос в том, что он получит взамен: может, это будет поддержка США еще одного удара по ядерным объектам, или поддержка военных действий в Ливане", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник Израиля.

CNN напоминает, что важнейшей темой обсуждений Израиля и США остается Иран. Однако, уточняет телеканал, израильские власти сомневаются в том, что Трамп настроен на одобрение еще одной израильской операции против Ирана, особенно в связи с политическими последствиями удара Израиля в минувшем сентябре по руководству движения ХАМАС в Катаре.

В минувшую пятницу Axios со ссылкой на израильский источник передавал, что перспективы нормализации обстановки в секторе Газа будут серьезно зависеть от итогов встречи Трампа и Биньямина Нетаньяху, запланированной на 29 декабря в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго.

В ночь на 9 октября этого года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку этого плана и продвижения его второй фазы.