Поиск

CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе
Биньямин Нетаньяху
Фото: Nathan Howard-Pool/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отправившийся на встречу с президентом США Дональдом Трампом, может предпринять попытку заручиться поддержкой американского лидера для еще одной военной операции в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на источники из Израиля.

"Наиболее политизированным вопросом остается Газа: Трамп желает прогресса со следующей фазой мирного соглашения, а Нетаньяху сталкивается с давлением своей правой коалиции, сопротивляющейся дальнейшим уступкам. Израильские источники предполагают, что Нетаньяху попробует добиться одобрения новой операции в Газе, прежде чем согласиться на продолжение перемирия; это станет финальной демонстрацией силы для удовлетворения своих партнеров, перед дальнейшими компромиссами", - информирует телеканал.

Также источники предполагают, что Нетаньяху может предложить взаимные обязательства: так, реализация соглашения по Газе будет увязана с гарантиями безопасности Израилю в отношении Ирана или Ливана.

"Кажется, Нетаньяху придется согласиться на второй этап соглашения Трампа, ключевой вопрос в том, что он получит взамен: может, это будет поддержка США еще одного удара по ядерным объектам, или поддержка военных действий в Ливане", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник Израиля.

CNN напоминает, что важнейшей темой обсуждений Израиля и США остается Иран. Однако, уточняет телеканал, израильские власти сомневаются в том, что Трамп настроен на одобрение еще одной израильской операции против Ирана, особенно в связи с политическими последствиями удара Израиля в минувшем сентябре по руководству движения ХАМАС в Катаре.

В миреAxios назвал встречу Трампа и Нетаньяху 29 декабря ключевой для ГазыЧитать подробнее

В минувшую пятницу Axios со ссылкой на израильский источник передавал, что перспективы нормализации обстановки в секторе Газа будут серьезно зависеть от итогов встречи Трампа и Биньямина Нетаньяху, запланированной на 29 декабря в резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго.

В ночь на 9 октября этого года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку этого плана и продвижения его второй фазы.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 декабря 2025 года Обострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Биньямин Нетаньяху США Дональд Трамп ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

 CNN сообщил, что Нетаньяху может попытаться получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

Шторм нанес в Финляндии самые значительные повреждения электросети за последние 10 лет

В Мьянме стартовали всеобщие выборы

 В Мьянме стартовали всеобщие выборы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 декабря

Трамп примет Зеленского в своем имении во Флориде в 21:00 мск

 Трамп примет Зеленского в своем имении во Флориде в 21:00 мск

Канада выделит Украине $1,8 млрд финансовой помощи

Пезешкиан считает, что США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

 Пезешкиан считает, что США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

Что произошло за день: суббота, 27 декабря

В финской Лапландии сильный ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб

Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США

 Мощный снежный буран парализовал транспорт на северо-востоке США
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7988 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });