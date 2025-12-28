Поиск

В Мьянме стартовали всеобщие выборы

Фото: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Мьянме в воскресенье начались всеобщие выборы, впервые за пять лет, сообщает Associated Press (AP).

В воскресенье проходит их первый раунд - в 102 из 330 избирательных округах. Всего предусмотрены три этапа голосования: второй намечен на 11 января будущего года, а третий запланирован на 25 января. Результаты должны стать известны к февралю.

В выборах принимают участие 4,8 тыс. кандидатов от 57 партий; граждане избирают депутатов парламента Мьянмы (Ассамблеи Союза) и местных законодательных органов. Однако, отмечает AP, только шесть партий ведут кампании на общенациональном уровне. Наибольшие шансы на победу имеет Партия солидарности и развития Союза, поддерживаемая мьянманскими военными.

Между тем критики властей утверждают, что выборы организованы для придания легитимности военному правлению, проходят в условиях недопуска ряда партий и ограничений на свободу слова. В то же время, отмечает AP, факт проведения выборов даст стимул КНР, Индии и Таиланду продолжать поддержку Мьянмы, где пока не прекращается внутренний конфликт.

В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Военные объявили чрезвычайное положение и арестовали президента Вин Мьина, лидера правившей "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию парламентских выборов" 8 ноября 2020 года.

27 октября 2023 года альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы", "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. Бои также шли в штате Ракхайн, в штатах Кая и Карен на границе с Таиландом, в центральной области Сикайн. Однако мьянманским военным удается использовать преимущество в тяжелых вооружениях и авиации, вернуть часть утраченных территорий.

Мьянма
