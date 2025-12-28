Поиск

В ЦАР изберут президента и органы законодательной власти

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в воскресенье стартовали всеобщие выборы, на которых избирают в том числе президента страны, сообщает Associated Press (AP).

По мнению наблюдателей, наибольшие шансы на победу имеет действующий президент Фостен-Арканж Туадера, занимающий пост два срока подряд с 2016 года, и рассчитывающий на третий срок.

С ним соревнуются шесть кандидатов, включая видные представители оппозиции - Анисе-Жорж Дологуэле и Анри-Мари Дондра. Дологуэле занимал пост премьера ЦАР в 1999 - 2001 годах, Дондра - в 2021 - 2022 годах. Наиболее серьезным соперником считается Дологуэле, участвовавший в выборах 2016 и 2020 годов.

Кроме того, в ЦАР в воскресенье проходят парламентские, региональные и муниципальные выборы. Отдать голос могут примерно 2,4 млн человек из 5,5 млн жителей страны.

Агентство напоминает, что обстановку в стране осложняет борьба правительственных сил и вооруженных группировок, усилившаяся с 2013 года. "Наша страна сильно страдала от жестокой смены режимов, в цикле, который повторялся каждые десять лет. Я призываю население ЦАР проголосовать за стабильные государственные институты и процветающую страну", - заявил ранее в интервью AP президент Туадера.

