Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 декабря

Российские войска взяли Гуляйполе, Степногорск и Мирноград, Трамп перенес встречу с Зеленским, Путин встретился с Назарбаевым

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные доложили президенту РФ Владимиру Путину о взятии под контроль Гуляйполя и Степногорска в Запорожской области, Дмитрова (Мирнограда) в ДНР. Российские войска наступают на всех направлениях в зоне СВО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании с главой государства.

- Путин выразил мнение, что Запад предлагает Украине достойные условия завершения конфликта с РФ. "Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами", - посетовал президент России.

- Белый дом перенес встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье на 13:00 (21:00 мск). Ранее планировалось, что переговоры президентов США и Украины начнутся в 15:00 (23:00 мск).

- Канада выделит Украине $1,8 млрд финансовой помощи, заявил канадский премьер-министр Марк Карни на встрече с Зеленским. По словам Карни, наступил "решительно важный момент в процессе урегулирования (украинского - ИФ) кризиса", сложились "условия, возможно, для справедливого и продолжительного мира".

- Минувшей ночью приостанавливали работу аэропорты Самары Ульяновска, Калуги, Пензы, Саратова, Ярославля и Волгограда.

- В Кремле сообщили о встрече Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Последний раз Путин и Назарбаев встречались в мае этого года.

- Минобороны РФ сообщило о ликвидации в ночь на воскресенье 25 украинских БПЛА. Накануне вечером, с 20:00 до 23:00, российские военные уничтожили 43 беспилотника ВСУ.

