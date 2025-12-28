Поиск

Шторм нанес в Финляндии самые значительные повреждения электросети за последние 10 лет

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бушевавший всю ночь шторм Ханнес нанес в Финляндии самые значительные повреждения электросети за последние 10 лет.

"Ожидается, что это будет наше самое крупное нарушение работы электросети за десять лет, даже большее, чем прошлогодний шторм Яри в ноябре", - сообщил в воскресенье представитель электросетевой компании Elenia Хейкки Паананен.

По его данным, на 8:30 воскресенья без электричества оставались около 130 тыс. домохозяйств, ночью их было 180 тыс.

Из-за поваленных на линии передач деревьев "это точно будет лесозаготовка на несколько дней. Понадобится много времени, до следующей недели, прежде чем отключения электроэнергии будут устранены", - говорит Паананен.

В миреВ финской Лапландии сильный ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугробЧитать подробнее

Из-за отмены или переноса авиарейсов шторм вызвал хаос в аэропорту Рованиеми. В Лапландии в аэропорту Киттиля два самолета ветром сдуло с рулежной дорожки в сугроб.

Спасательные службы Западного побережья Финляндии выполнили более тысячи задач по ликвидации нанесенного штормом ущерба.

Немало бед принес шторм и в соседней Швеции. Здесь погибли два человека, попавшие под рухнувшие деревья. Ряд автомобильных дорог закрыт для движения. Без электричества остались около 40 тыс. домохозяйств.

Согласно прогнозам Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям (MSB), работы по восстановлению дорог и электросетей на местном уровне могут занять несколько дней.

