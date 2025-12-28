В Гвинее избирают президента, впервые после военного переворота 2021 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Гвинее в воскресенье начались президентские выборы - в первый раз с 2021 года, когда в стране произошел военный переворот, передает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что выборы - важнейшая часть переходного политического периода, который начался со свержения президента Альфы Конде четыре года назад. Фаворитом на выборах считается организатор военного переворота и нынешний председатель Национального комитета примирения и развития Гвинеи Мамади Думбуя.

Всего в выборах принимают участие девять кандидатов. Основным противником Думбуя называют Йеро Бальде, бывшего министра образования. По данным AP, Думбуя строит избирательную кампанию вокруг реформ, начатых после путча, и крупных инфраструктурных вложений. Одним из важнейших проектов является добыча железной руды на горном массиве Симанду: предприятием на 75% владеет КНР, оно начало работу в ноябре 2025 года после многолетних задержек.

Бальде выступает за обеспечение экономического роста, борьбу с коррупцией, реформы аппарата управления.

Агентство отмечает, что голосование проходит в соответствии с положениями новой конституции, которая отменила запрет на участие военных лидеров в выборах, увеличила президентский срок с пяти до семи лет. Конституцию одобрили на референдуме в сентябре 2025 года, несмотря на призывы оппозиционных партий бойкотировать его.

Критики властей также заявляют, что военные обеспечили отсутствие крупных оппозиционных фигур на нынешних выборах, распустили за 2024 год более 50 партий.

Отдать голос на выборах могут 6,7 млн зарегистрированных избирателей, из 13,9 млн населения страны. Открыты более 24 тыс. избирательных участков. К обеспечению безопасности привлекли 12 тыс. офицеров полиции. Повышенное присутствие служащих органов правопорядка отмечается в столице Конакри; на основных дорогах возвели контрольно-пропускные пункты.

Результаты должны огласить в течение 48 часов. В случае отсутствия явного победителя пройдет второй тур голосования.

AP отмечает, что по оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более половины жителей Гвинеи, богатой минеральными ресурсами, страдают от бедности и нехватки продовольствия.