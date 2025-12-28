Главы МИД Таиланда и Камбоджи начинают двухдневные переговоры в КНР

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД Таиланда и Камбоджи Сихасак Пхуангкеткеу и Прак Сокхон с воскресенья в течение двух дней будут вести переговоры в провинции КНР Юньнань, чтобы добиться мирного соглашения вслед за начавшимся накануне перемирием между военными двух стран, сообщает Associated Press.

"Китай готов и дальше предоставлять площадку для переговоров и создавать условия, которые позволят Таиланду и Камбодже вести более основательные и детальные контакты", - приводит агентство выдержки из заявления МИД Китая.

У главы МИД КНР Ван И запланированы переговоры с министрами обоих стран по отдельности, на понедельник назначены трехсторонние переговоры.

После встречи с Ван И Сокхон выразил признательность Пекину за роль в поддержке режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей.

В канцелярии Сихасака отмечали, что переговоры должны привести к длительному перемирию и устойчивому мирному соглашению между Бангкоком и Пномпенем. Сам министр говорил, что встречи в КНР должны убедить Камбоджу не предпринимать попыток возобновить конфликт.

Накануне сообщалось, что Камбоджа и Таиланд по результатам заседания Общего пограничного комитета достигли соглашения о немедленной деэскалации напряженности вдоль границы. В основе соглашения - немедленное и безоговорочное прекращение огня, которое вступило в силу в 12:00 по местному времени (8:00 по Москве) 27 декабря после 20 дней интенсивных боевых действий вдоль границы. В случае беспроблемного истечения 72-часового периода перемирия Таиланд должен отпустить 18 камбоджийских военнопленных, что являлось важнейшим требованием Пномпеня.

В воскресенье глава Минобороны Таиланда Наттхапхон Накпханит заявил, что перемирие станет проверкой добрых намерений Камбоджи. Он отметил, что Таиланд оставляет за собой право на ответные действия в случае нарушения перемирия.

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей продолжается более века. В основе конфликта лежат разногласия относительно нескольких труднодоступных районов, границы которых до сих пор не определены.

Разногласия вылились в пять дней боев на границе в июле этого года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США, КНР и Малайзии.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 1 млн человек пришлось покинуть свои дома, не менее 40 человек погибли.