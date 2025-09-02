Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена МЭА

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена Международного энергетического агентства (МЭА), говорится в сообщении организации.

В своей заявке руководство страны отметило, что заинтересовано в расширении сотрудничества с МЭА по вопросам энергобезопасности, анализа энергетической политики, а также сбора данных и статистики.

"Сегодня Бразилия является краеугольным камнем мировой энергетической системы, и ее значение будет только возрастать в ближайшие годы. Мы с нетерпением ожидаем обсуждения дальнейших шагов с Бразилией и правительствами наших стран-членов", - приводятся в сообщении слова главы МЭА Фатиха Бироля.

С 2017 года Бразилия является ассоциированным членом МЭА. Также с 2024 года она присоединилась к хартии о сотрудничестве между странами-производителями нефти ОПЕК+. При этом страна не участвует в производственной политике альянса.

МЭА было создано странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.

Государствами-участниками являются США, Великобритания, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция, Южная Корея и Япония. Еще четыре страны находятся в статусе кандидатов: Чили, Колумбия, Коста-Рика и Израиль. Ассоциированные члены МЭА - Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Кения, Марокко, Сенегал, Сингапур, ЮАР, Таиланд и Украина.