Президент Сомали призвал защитить единство страны

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Признание Израилем независимости Сомалиленда угрожает целостности Сомали, его гражданам нужно проявить единство и предпринять ответные шаги, заявил в воскресенье в выступлении перед парламентом сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд.

"Я призываю народ Сомали сохранять спокойствие, защитить единство и независимость страны, которая столкнулась с неприкрытым вторжением", - приводит Al Arabiya его слова.

Махмуд призвал сограждан "отставить в сторону племенные и местные споры" и вместе бороться с "экзистенциальной угрозой". Он уточнил, что лидерам Сомалиленда надо вступить в диалог с Могадишо для сохранения целостности страны.

Он также пообещал, что не позволит использовать территорию Сомали в качестве базы для нападения на другие государства.

Депутаты приняли резолюцию, в которой признание Израилем независимости Сомалиленда названо не имеющим силу. Однако, поясняет телеканал, это скорее символический шаг, поскольку Могадишо не контролирует территорию Сомалиленда.

В свою очередь премьер Сомали Хамза Абди Барре заявил Al Jazeera, что Израиль пытается закрепиться на полуострове Сомали.

В минувшую пятницу Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство имеет собственную армию, валюту, паспорта. Оно поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.