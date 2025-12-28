Президент Сомали призвал защитить единство страны
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Признание Израилем независимости Сомалиленда угрожает целостности Сомали, его гражданам нужно проявить единство и предпринять ответные шаги, заявил в воскресенье в выступлении перед парламентом сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд.
"Я призываю народ Сомали сохранять спокойствие, защитить единство и независимость страны, которая столкнулась с неприкрытым вторжением", - приводит Al Arabiya его слова.
Махмуд призвал сограждан "отставить в сторону племенные и местные споры" и вместе бороться с "экзистенциальной угрозой". Он уточнил, что лидерам Сомалиленда надо вступить в диалог с Могадишо для сохранения целостности страны.
Он также пообещал, что не позволит использовать территорию Сомали в качестве базы для нападения на другие государства.
Депутаты приняли резолюцию, в которой признание Израилем независимости Сомалиленда названо не имеющим силу. Однако, поясняет телеканал, это скорее символический шаг, поскольку Могадишо не контролирует территорию Сомалиленда.
В свою очередь премьер Сомали Хамза Абди Барре заявил Al Jazeera, что Израиль пытается закрепиться на полуострове Сомали.
В минувшую пятницу Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда, который международное сообщество считает частью Сомали. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.
В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство имеет собственную армию, валюту, паспорта. Оно поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.
Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.