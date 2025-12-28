Трамп заявил, что ООН нужно действовать активнее для урегулирования конфликтов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ООН проявила недостаточно активности в связи с кризисом на Украине, и что организации нужно демонстрировать больше инициативы.

"США стали в самом деле играть роль ООН, от которых было очень мало содействия или помощи в любых конфликтах, включая катастрофу, которая сейчас идет между Россией и Украиной", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя мирные переговоры между Таиландом и Камбоджей.

"ООН нужно становиться активной силой и заняться вопросами мира во всем мире!" - подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер заверил, что США за последние 11 месяцев остановили или урегулировали восемь вооруженных конфликтов в мире. Он заявил, что теперь Таиланд и Камбоджа будут жить в мире, в соответствии с прежними договоренностями. Он поздравил лидеров обеих стран с быстрым и честным решением проблемы, заверил, что США всегда готовы оказать помощь.