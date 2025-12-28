ВМС США остались без боевых кораблей в Средиземном море

Военные на эсминце USS Paul Ignatius Фото: Zuma/TAСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ВМС США на данный момент не располагают ни одним из боевых кораблей в акватории Средиземного моря, следует из данных Военно-морского института США.

До декабря в Средиземноморье находился единственный американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который на постоянной основе размещается на базе Рота в Испании. По данным 6-го оперативного флота США, в начале текущего месяца он участвовал в совместных учениях с ВМС Марокко уже в Атлантике.

Как сообщали ВМС США, 26 декабря были нанесены удары крылатыми ракетами с борта эсминца по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии.

Находившиеся ранее в Средиземном море корабли, в том числе авианосец USS Gerald Ford и три эсминца, в ноябре были направлены в район Карибского моря к северу от Венесуэлы для усиления американской корабельной группировки. На данный момент она состоит из 11 боевых кораблей.

Самой большой американской корабельной группировкой по-прежнему является 7-й оперативный флот, действующий в западной части Тихого океана. В его состав, в частности, входят два авианосца, несколько ракетных эсминцев и больших десантных кораблей.