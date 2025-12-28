Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря

Телефонный разговор Путина и Трампа, запуск "Союза" с Восточного, скончалась Брижит Бардо

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU -Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп охарактеризовал разговор как хороший и продуктивный.

- Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов.

- С космодрома Восточный осуществлен запуск ракеты "Союз" с российскими и зарубежными спутниками. На орбиту выведены все 52 космических аппарата, среди которых два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т", российские, и зарубежные малые спутники, ряд студенческих космических аппаратов.

- Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. Французская актриса ушла из кино еще в 1970-е и с тех пор посвятила жизнь защите животных.

- Российский гроссмейстер Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Она набрала одинаковое количество очков, как и Чжу Цзиньэр и Китая. Победительница определилась на тай-брейке.

- Московская прокуратура начала проверку после изъятия львенка у блогера. У животного выявлены многочисленные травмы, львица проходит лечение и реабилитацию.