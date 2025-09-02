Поиск

США не вводят вторичные санкции против Китая за связи с РФ, так как ведут с ним торговые переговоры

Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пока воздерживаются от введения вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с Россией, так как хотят продолжать торговые переговоры с Пекином, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент Трамп не ввел пошлины против Китая, потому что торговые переговоры с Пекином продолжаются. И война на Украине, безусловно, является частью этих обсуждений", - сказал он в интервью агентству Bloomberg во вторник.

По словам Уитакера, в последний раз, когда Пекин и Вашингтон оказывали давление друг на друга, все закончилось взаимным введением пошлин на уровне 145%. "Это не тот способ, которым можно решить ситуацию и в торговых отношениях с Китаем, и в конфликте между Россией и Украиной", - подчеркнул он.

В июле президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что Вашингтон может ввести вторичные 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится с его инициативами по мирному соглашению с Киевом.

27 августа вступила в силу пошлина в 25% на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра американской администрацией торговых соглашений со странами мира.

МИД Индии ранее заявлял, что действия США являются "несправедливыми, необоснованными и неразумными".

