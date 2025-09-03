Вступает в силу сниженный price cap на нефть РФ, запрещающий компаниям ЕС и Британии ее перевозку

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 3 сентября снижается с $60 до $47,6 за баррель.

Такое решение было принято Еврокомиссией в рамках 18-го пакета санкций в отношении России. К этим санкциям также присоединилась Швейцария, Великобритания, заявляла о намерении присоединиться к этой мере Канада. Потолок цен в $60 за баррель был установлен так называемой "Коалицией ценового потолка" - в ней участвовали страны Евросоюза и G7, то есть в том числе и США. Вашингтон не присоединился к снижению потолка, хотя Еврокомиссия пыталась этого добиться.

До 18 октября текущего года действует price cap в $60 за баррель для контрактов, заключенных до 20 июля и которые удовлетворяли этому условию на дату заключения контракта.

Ценовой потолок на нефтепродукты не изменен и составляет $100 за баррель по легким нефтепродуктам и $45 за баррель - по более тяжелым.

18-м пакетом санкций Еврокомиссия установила, что будет постоянно пересматривать потолок, намереваясь устанавливать его на уровне средней цены на российскую нефть в период каждых 22 недель, начиная с 15 июля, сниженную на 15%. При этом если цена будет отличаться на 5% или менее, то ценовой потолок не подлежит изменению. Следующая дата публикации нового уровня потолка - 15 января 2026 года.

К 15 апреля 2026 года и каждые шесть месяцев после этого ЕК должна проводить оценку функционирования механизма, в том числе в сотрудничестве с "Коалицией ценового потолка".

"Оценка может быть проведена и ранее, если это будет надлежащим образом оправдано развитием ситуации на нефтяном рынке, геополитическими обстоятельствами или другими соответствующими соображениями. Эта оценка должна учитывать эффективность меры с точки зрения ожидаемых результатов, её реализации, международного соблюдения и неформального согласования с механизмом ограничения цен, а также её потенциального воздействия на Союз и его государства-члены. Она должна учитывать изменения на рынке, включая возможные потрясения", - подчеркивала ЕК.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка. По данным Argus, в портах европейской части России сорт нефти Urals торгуется на уровне $57 за баррель, в восточном порту Козьмино сорт ESPO торгуется примерно по $63 за баррель.