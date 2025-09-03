МИД Таджикистана выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных Таджикистана выступило с заявлением, в котором выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Афганистане.

"С прискорбием восприняли в Таджикистане весть о гибели и ранении большого числа людей в результате сильного землетрясения в восточных районах Афганистана", - говорится в документе.

"Таджикистан разделяет скорбь афганского народа и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, а также желает пострадавшим скорейшего выздоровления", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства республики.