Трамп объявил о планах построить два боевых корабля нового класса

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп анонсировал создание двух боевых кораблей нового класса для ВМС США в рамках усилий Белого дома по модернизации надводного флота и восстановлению судостроения.

"Я одобрил план для ВМС начать создание двух совершенно новых, очень больших, самых больших из когда-либо построенных нами линкоров", - заявил Трамп во время выступления в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде.

Он отметил, что они будут оснащены "пушками и ракетами высочайшего уровня", гиперзвуковым оружием, рельсотронами, крылатыми ракетами и "самыми совершенными лазерами в мире", и "будут управляться искусственным интеллектом".

"Мы предполагаем, что эти корабли станут первыми кораблями совершенно нового класса, которые будут произведены в ближайшие годы", - добавил президент.

Трамп сказал, что на постройку кораблей уйдет около двух с половиной лет.

Первоначально предполагается строительство двух таких кораблей, потом восьми. Всего президент США планирует построить до 20-25 таких кораблей, которые, по его словам, станут "флагманами американского военно-морского флота".

"Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру", - заявил американский лидер.

Он также сказал, США будут работать над обновлением авианосцев.

"Еще мы в настоящее время строим три крупных авианосца в дополнение к уже существующим", - сказал Трамп в ходе выступления на тему кораблестроения.

Кроме того, по словам американского лидера, США собираются построить от 12 до 15 "совершенно новых подводных лодок".



