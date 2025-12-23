Поиск

Трамп объявил о планах построить два боевых корабля нового класса

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп анонсировал создание двух боевых кораблей нового класса для ВМС США в рамках усилий Белого дома по модернизации надводного флота и восстановлению судостроения.

"Я одобрил план для ВМС начать создание двух совершенно новых, очень больших, самых больших из когда-либо построенных нами линкоров", - заявил Трамп во время выступления в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде.

Он отметил, что они будут оснащены "пушками и ракетами высочайшего уровня", гиперзвуковым оружием, рельсотронами, крылатыми ракетами и "самыми совершенными лазерами в мире", и "будут управляться искусственным интеллектом".

"Мы предполагаем, что эти корабли станут первыми кораблями совершенно нового класса, которые будут произведены в ближайшие годы", - добавил президент.

Трамп сказал, что на постройку кораблей уйдет около двух с половиной лет.

Первоначально предполагается строительство двух таких кораблей, потом восьми. Всего президент США планирует построить до 20-25 таких кораблей, которые, по его словам, станут "флагманами американского военно-морского флота".

"Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру", - заявил американский лидер.

Он также сказал, США будут работать над обновлением авианосцев.

"Еще мы в настоящее время строим три крупных авианосца в дополнение к уже существующим", - сказал Трамп в ходе выступления на тему кораблестроения.

Кроме того, по словам американского лидера, США собираются построить от 12 до 15 "совершенно новых подводных лодок".


Дональд Трамп ВМС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при посадке в Техасе

Трамп объявил о планах построить два боевых корабля нового класса

Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры

 Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры

Администрация Трампа отзывает десятки высокопоставленных американских дипломатов с зарубежных постов

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

Умер британский музыкант Крис Ри

 Умер британский музыкант Крис Ри

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Из Лувра в ходе ограбления в октябре украли более 8 тыс. бриллиантов

 Из Лувра в ходе ограбления в октябре украли более 8 тыс. бриллиантов

Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"

 Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7939 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });