Трамп заявил, что США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры

Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая перевозилась с их помощью, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем действовать стратегически. Может быть, продадим. Может, используем для стратегических резервов. В любом случае мы ее оставляем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе захваченной нефти.

Он добавил, что США оставят себе и танкеры.

Ранее Трамп ввел блокаду в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу. Также он объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

В субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило о готовности привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права, вплоть до обращения в Совбез ООН.

