Администрация Трампа отзывает десятки высокопоставленных американских дипломатов с зарубежных постов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа отзывает десятки американских карьерных послов с их зарубежных постов в рамках перестройки Госдепа, сообщил в понедельник телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам, они уже получили уведомление о том, что должны покинуть свои должности к середине следующего месяца. Дипломаты были назначены послами в разных странах мира во время работы администрации Джо Байдена, но они являются карьерными дипломатами, то есть проработали много лет на дипломатической службе при президентах обеих партий.

Высокопоставленный чиновник Госдепа назвал отзыв послов "стандартной процедурой в любой администрации". "Посол является личным представителем президента, и он имеет право на то, чтобы в этих странах работали люди, которые продвигают повестку дня "Америка прежде всего", - сказал он.

Бывшие американские дипломаты назвали ситуацию беспрецедентной, отмечает телеканал. "Такого никогда не случалось за 101-летнюю историю дипломатической службы США. Послы служат по усмотрению президента. Но каждый президент оставлял большинство карьерных послов на своих местах до тех пор, пока их преемники не были утверждены Сенатом", - сказал Эрик Рубин, отставной карьерный дипломат и бывший президент Американской ассоциации дипломатической службы.

"Большинству уволенных послов придется выйти на пенсию, а это значит, что Госдепартамент потеряет большое количество наших самых высокопоставленных, опытных и квалифицированных специалистов", - подчеркнул он.

Профсоюз сотрудников дипломатической службы (AFSA) заявил, что "получил достоверные сообщения от сотрудников дипломатических представительствах по всему миру о том, что нескольким карьерным послам, назначенным во время администрации Байдена, было приказано покинуть свои посты к 15 или 16 января".

По данным источников телеканала, большинство затронутых этими изменениями послов работают в дипломатических миссиях США в Африке, но увольнения также касаются ряда послов в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии.

Решение об отзыве высокопоставленных дипломатов является последним шагом администрации Трампа по перестройке Госдепа и приведению его в соответствие с приоритетами "Америка прежде всего", указывает CNN. Более 1300 чиновников, работавших в штаб-квартире госдепартамента США в Вашингтоне, включая более 240 сотрудников дипломатической службы, потеряли работу в рамках масштабной реорганизации ведомства еще в начале этого года.