Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при посадке в Техасе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон (шт. Техас, США), сообщили в министерстве ВМС страны.

Инцидент произошел во время выполнения гуманитарной миссии по медицинской эвакуации в координации с благотворительным фондом Michou y Mau.

"Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

По данным мексиканского министерства, после крушения были активированы протоколы поиска и спасения в сотрудничестве с американскими экстренными службами.

Телеканал CNN сообщил, что на борту находились восемь человек - два члена экипажа и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в срочном лечении ожогов. Самолет выполнял военно-медицинский рейс и приближался к аэропорту в условиях густого тумана. По предварительным данным, погибли четыре человека.