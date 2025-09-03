Чехия планирует купить у Германии 44 танка Leopard 2

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Чехии одобрило план министерства обороны по покупке 44 танков модели Leopard 2A8 у ФРГ, сообщает в среду Associated Press (AP).

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, сумма сделки составит $1,6 млрд. Поставки ожидаются в период с 2028 по 2031 годы с возможностью приобретения дополнительных партий танков позднее.

AP отмечает, что закупка новейшей модели Leopard осуществляется в рамках общей модернизации вооруженных сил Чехии. В частности, Прага намерена получить 24 истребителя-бомбардировщика F-35 и 246 БМП шведской разработки CV90.

Ранее Чехия заключила соглашение с ФРГ, согласно которому немецкая сторона передаст ей 14 современных танков в обмен на десятки единиц бронетехники производства СССР, отправленных украинским военным в 2022 году.



