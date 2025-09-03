Каллас заявила об увеличении странами ЕС к 2031 году оборонных расходов на 2 трлн евро

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Страны-члены Евросоюза планируют выделить дополнительно 2 трлн евро на оборонные расходы к 2031 году, заявила в среду глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Европа приступила к реализации крупнейшего военного проекта в новейшей истории. С текущего момента к 2031 году на оборонные расходы будет выделено дополнительно два триллиона евро", - сообщила Каллас, выступая в Институте исследований безопасности Европейского союза (EUISS).

"Кроме того, мы развиваем нашу обороноспособность. Годовой объём производства боеприпасов в странах Евросоюза в шесть раз превышает показатели двухлетней давности. Теперь мы должны точно так же нарастить производство в тех областях, где у нас есть пробелы - таких, как противовоздушная оборона и высокоточные управляемые ракеты", - добавила Каллас.