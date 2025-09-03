В Швеции посчитали возможной продажу Украине партии истребителей Gripen

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Швеции Пол Юнсон не исключил возможность продажи истребителей Gripen Украине, сообщает в среду Breaking Defense.

"Мы ведем диалог с украинской стороной, выразившей заинтересованность в системе Gripen, преимущественно ее новой версии, Gripen Echo, состоящей на вооружении также у Швеции и Бразилии, поэтому эта сделка возможна в будущем", - заявил Юнсон в беседе с порталом.

Глава шведского оборонного ведомства добавил, что любое соглашение "должно развиваться в долгосрочной перспективе", отметив, что приобретение Украиной истребителей в итоге зависит от складывающейся ситуации.

Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, с 1997 года находящийся на вооружении ВВС Швеции. Также эксплуатируется ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Способен нести, в частности, американские ракеты AMRAAM, немецкие ракеты TAURUS и кассетные боеприпасы.