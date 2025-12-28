Трамп заявил, что у него по-прежнему нет дедлайнов по украинскому урегулированию

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у него нет определенного крайнего срока для решения украинского конфликта.

"У меня нет дедлайнов. Мой дедлайн - это положить конец этой войне", - сказал Трамп журналистам в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп в последние недели давал аналогичные ответы на вопросы журналистов о том, есть ли у него дедлайны по Украине.