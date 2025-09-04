Разговор Трампа с европейскими лидерами по теме санкций против РФ привел к разногласиям

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с рядом европейских лидеров, посвященный давлению на РФ, прошел непросто, сообщает немецкая газета "Бильд" со ссылкой на источник.

"Как стало известно "Бильд", Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть и тем самым помогают российской военной машине. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и заявила, что импорт нефти в ЕС значительно сократился после начала военных действий на Украине", - пишет издание.

"В ходе дальнейшей беседы Трампу разъяснили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. Но, по данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф обвинил Европу в покупке российской нефти через Индию", - утверждает "Бильд".

Кроме того, по информации "Бильд", европейцы предложили направить в Вашингтон в течение 48 часов своих представителей, чтобы создать рабочую группу по совместным санкциям ЕС и США, направленным против российского энергетического сектора. Неизвестно, как отреагировал Трамп на это предложение.

В то же время, отмечает газета, "европейская сторона даже после телефонного разговора в четверг не ждет, что Трамп пойдет на санкции против России".