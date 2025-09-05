Эстонские пограничники смогут выдворять запросивших убежище прямо на границе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Власти Эстонии готовят поправки к закону о предоставлении иностранцам международной защиты, которые позволят рассматривать ходатайства о предоставлении убежища на границе и в случае отказа высылать иностранцев.

"Законопроект о поправках призван гармонизировать, унифицировать процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища во всём Европейском союзе. До сих пор это регулировалось директивами ЕС, и каждая страна ЕС могла применять эти правила очень гибко", - сообщил в пятницу глава отдела погранохраны и миграции МВД Эстонии Янек Мяги порталу ERR.

Мяги отметил, что на практике процедуры предоставления убежища и применение этого права не работают. Люди, прибывающие в Эстонию по финансовым или иным причинам, часто используют право на предоставление убежища в корыстных целях, а рассмотрение их дел стало долгим и затратным процессом.

Он напомнил, что в Евросоюзе принят регламент, и отметил, что он будет одинаково применим во всех странах ЕС. "Это значит, что после 12 июня будущего года он будет касаться всех, кто прибудет в Эстонию или другие страны ЕС", - пояснил Мяги.

Представитель МВД добавил, что запрос убежища в Эстонии больше не будет давать иностранцу автоматическое право на пребывание в стране. Кроме того, Департамент полиции и погранохраны будет обязан быстро рассмотреть его ходатайство прямо на границе. Если погранохрана установит, что человек не нуждается в защите, будет проводиться ускоренное производство, и человека будут отсылать обратно, сказал Мяги.

Он отметил, что это не будет касаться украинских военных беженцев, потому что в их случае действует отдельный правовой инструмент ЕС. "А вот украинцы, которые, например, жили в России и захотят просить убежища в Эстонии, будут подпадать под новые правила и ускоренные процедуры", - сказал представитель МВД.

Сейчас законопроект проходит стадию согласования с другими министерствами и ведомствами и, как ожидается, правительство рассмотрит его до декабря нынешнего года.