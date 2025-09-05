В Литве заявили, что США прекратят военную помощь ряду европейских стран

Речь идет о странах, граничащих с Россией, сообщили в литовском Минобороны

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - США планируют прекратить военную помощь европейским странам, граничащим с Россией, сообщил журналистам представитель Минобороны Литвы Вайдотас Урбелис.

"Официально на прошлой неделе министерство обороны США проинформировало страны, что со следующего финансового года эта бюджетная статья будет сокращена до нуля для всех европейских государств", - сказал Урбелис, которого цитируют литовские СМИ.

Он уточнил, что речь идет о так называемой поддержке по разделу 333, программе по обучению и перевооружению армий стран-союзников.

Основными бенефициарами программы являются Литва, Латвия и Эстония. Она управляется министерством обороны и одобрена Конгрессом США. Утвержденное финансирование будет доступно до конца сентября 2026 года, однако администрация Дональда Трампа не запрашивала дополнительного финансирования на эти цели.