NBC сообщил о планах США следить за возможной буферной зоной на Украине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - США могут взять на себя главенствующую роль при слежении за буферной зоной, которую могут создать на украинской территории в рамках мирного соглашения, сообщает в пятницу NBC со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, в этой зоне могут развернуть "войска какой-либо страны, не являющейся членом НАТО, например, Саудовской Аравии или даже Бангладеш".

Некоторые источники NBC утверждают, что ответственные за разработку данного плана "прилагают значительные усилия, чтобы избежать участия вооруженных сил НАТО и любых ассоциаций с альянсом" для получения согласия российской стороны с планом гарантий безопасности для Украины.

Войск США на Украину перебрасывать не будут, поясняет NBC.

Телеканал отмечает, что пока что "любой сценарий является лишь предварительным" и требует согласия лидеров других стран, задействованных в осуществлении данных гарантий, включая американского президента Дональда Трампа.

Ранее портал Politico сообщал, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны в рамках мирного соглашения, и это предложение "является одним из нескольких", которые изучают в качестве сценария прекращения огня на Украине или мирного урегулирования. В то же время, по информации Politico, Европа пытается разобраться, какую роль в предложенной ей буферной зоне смогли бы сыграть США.

Издание отмечало, что участники дискуссий расходятся во мнениях о глубине зоны, "и не ясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки".

Основу иностранного военного присутствия, по версии Politico, могут составить французские и британские войска; Лондон и Париж добиваются от других союзников выделения своих военных сил.

По словам двух источников, любые миротворческие силы будут играть двойную роль, патрулируя районы вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучая украинские войска.