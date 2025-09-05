Поиск

Представители администрации США и ЕК обсудят вопрос закупок нефти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В ходе ожидаемого в ближайшее время обмена мнениями между представителями президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен будут обсуждаться закупки нефти, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Нефть давно входит в пакеты санкций Европейского союза (против РФ - ИФ), и это производит свой эффект. Экспорт российской нефти в ЕС значительно снизился. Всё это часть инструментария для ослабления российской военной экономики", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"И это часть более обширной дискуссии о санкциях. Но всё это включено в стратегию Европейского союза значительно раньше", - добавила представитель ЕК.

Она отвечала на просьбу проинформировать о содержании будущей дискуссии сторон, о которой накануне заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По словам Пинью, по вопросу сокращения импорта российских нефти и газа Еврокомиссия тесно сотрудничает с государствами-членами ЕС с 2022 года, у нее есть четкая "дорожная карта", и недавно ЕК представила законодательное предложение по поэтапному сокращению закупок российских ископаемых энергоносителей.

Пресс-секретарь также напомнила, что "идет активная подготовка 19-го пакета санкций". В настоящее время ведутся согласования с государствами-членами, чтобы учесть их мнения и чтобы новый пакет "мог быть единогласно утвержден всеми делегациями".

The New York Post сообщила в четверг со ссылкой на источник в Белом доме, что Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у РФ.

"Президент Трамп подчеркнул, что Европе необходимо прекратить закупки российской нефти, которые спонсируют войну, так как Россия получает от продажи нефти в Европу 1,1 трлн евро в год", - сказал изданию неназванный представитель Белого дома.

