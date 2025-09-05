Поиск

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу официально сменил название американского оборонного ведомства с Министерства обороны США на Военное министерство.

"Это более подходящее название, особенно учитывая нынешнюю обстановку в мире", - заявил Трамп в пятницу во время подписания соответствующего указа в Белом доме.

Со своей стороны, глава Пентагона Пит Хегсет приветствовал такое решение Трампа. "Мы будем готовить воинов, а не просто бойцов для обороны", - заявил он.

Согласно распоряжению, также предусмотрено переименование зала совещаний Пентагона в "военное крыло Пентагона" и изменение веб-сайта и вывесок министерства.

Впервые Трамп объявил о намерении сменить название оборонного ведомства в августе.

"Мы называем это Министерством обороны, но между нами я думаю, мы собираемся сменить название", - заявлял президент журналистам 25 августа.

Однако ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что уже в первые недели второго срока Трампа Пентагон начал работать над "законодательными предложениями", которые позволили бы изменить названия ведомства и должности его руководителя, минуя этап согласования этих действий с Конгрессом США.

Дональд Трамп Минобороны США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Премьер Словакии в беседе с Зеленским поддержал стремление Киева на сближение с ЕС

Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Минюст Греции удовлетворил запрос Молдавии об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7106 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });