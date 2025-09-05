Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу официально сменил название американского оборонного ведомства с Министерства обороны США на Военное министерство.

"Это более подходящее название, особенно учитывая нынешнюю обстановку в мире", - заявил Трамп в пятницу во время подписания соответствующего указа в Белом доме.

Со своей стороны, глава Пентагона Пит Хегсет приветствовал такое решение Трампа. "Мы будем готовить воинов, а не просто бойцов для обороны", - заявил он.

Согласно распоряжению, также предусмотрено переименование зала совещаний Пентагона в "военное крыло Пентагона" и изменение веб-сайта и вывесок министерства.

Впервые Трамп объявил о намерении сменить название оборонного ведомства в августе.

"Мы называем это Министерством обороны, но между нами я думаю, мы собираемся сменить название", - заявлял президент журналистам 25 августа.

Однако ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что уже в первые недели второго срока Трампа Пентагон начал работать над "законодательными предложениями", которые позволили бы изменить названия ведомства и должности его руководителя, минуя этап согласования этих действий с Конгрессом США.