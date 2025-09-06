Трамп заверил, что ничего не слышал о спецоперации 2019 года военных США в КНДР

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не слышал о завершившейся неудачей операции спецназа ВМС США в 2019 году в КНДР.

"Я ничего не знаю об этом. Впервые слышу", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что в 2019 году Трамп санкционировал спецоперацию, в ходе которой военные должны были установить прослушивающее устройство на территории КНДР. Однако близ северокорейского побережья военные увидели приближающиеся к ним небольшое северокорейское судно и открыли по нему огонь. После этого операцию пришлось прервать. В дальнейшем оказалось, что спецназовцы застрелили несколько безоружных северокорейских рыбаков.