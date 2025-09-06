Глава США считает, что ухудшение его отношений с Индией - временное явление

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает временным ухудшение его отношений с Индией.

"Тут не нужно волноваться. Такие моменты иногда случаются", - сказал он, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста про Индию.

"Я всегда буду дружить с премьером Моди. Просто мне не нравится, что он делает именно в настоящее время", - добавил Трамп.

Он в очередной раз раскритиковал Дели за покупку нефти у России.

В пятницу Трамп в соцсети Truth Social предположил, что Индия и Россия оказались в сфере влияния Китая.